البيوضي: حكومة الدبيبة لا تملك أي تأثير فعلي خارج طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا تملك أي تأثير فعلي خارج دوائر نفوذها في العاصمة، وفقدت دورها في اتخاذ القرار أو فرضه

وأوضح البيوضي، في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ما حدث في مدينة غريان من عودة للمهجرين تمَّ بتسوية داخلية، لافتا إلى أنه قرار داخلي بعيدًا عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي تم تجاهل موقفها، خاصة أن الدبيبة رفض في السابق تسوية الأمر في غريان، بل اقتحمها بالقوة.

وأضاف البيوضي أن فرص إتمام المصالحة في ليبيا دائمًا ممكنة ما دامت بعيدة عن أيدي متصدري المشهد، مشددا على أن الأيام والتجارب أثبتت أن الصراع السياسي بينهم أمر واقع، أما الليبيون فهم قادرون على تسوية خلافاتهم بعيدًا عن هؤلاء وعن صراعاتهم الفئوية والمصلحية والعائلية.

وكان المجلس البلدي في مدينة غريان، قد كشف عن عودة عائلات مهجرة كانت في مدينة بنغازي، في خطوة تثير تقديرات حول دلالاتها وعلاقتها بإتمام المصالحة الوطنية التي تراوح مكانها.

وأوضح المجلس البلدي غريان في بيان تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن عودة العائلات تأتي في إطار إعادة بناء النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أبناء مدينة غريان، وتُعد عودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم في ليبيا واحدة من أهم نقاط وبنود المصالحة الوطنية، خاصة أن ليبيا شهدت بعد أحداث 2011 اشتباكات ذات أبعاد قبلية، وأخرى سياسية، زادت من حدة الشرخ المجتمعي.