البرهان: السودانيون سيحتفلون بعيد الفطر المقبل دون مرتزقة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن السودانيون سيحتفلون بعيد الفطر المقبل دون مرتزقة.

وأضاف البرهان: “نحن جميعاً في القوات المسلحة والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب السوداني سندحر المتمردين”.

وتابع: “لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية، وليس لدينا أي حديث إلا بعد انتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين”.

وأكد قائد الجيش السوداني، أن الحرب ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، وأن أي شخص تآمر على الشعب السوداني لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة.

وأضاف: “هذه المعركة ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، وأي شخص خان الشعب لن يكون له مكان بين السودانيين حتى وان ذهبنا”.

وأعلنت أغلب الدول العربية منها قطر ومصر والسعودية والكويت والإمارات ولبنان واليمن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

العيد في الإمارات وقطر

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن “الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن لبنان واليمن، الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الأربعاء أول أيام عيد الفطر.