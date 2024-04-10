أهالي درنة ينتصرون على الحزن بإقامة “أول صلاة عيد”

أخبار ليبيا 24

أقيمت صلاة عيد الفطر في مدينة درنة. بحضور أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة .

درنة مرور أول عيد فطر بعد كارثة فيضان وإعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف من الأهالي ودمر نصف المدينة في سبتمبر الماضي.

وقال المركز الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، إن المنفي أدى صلاة العيد بساحة نادي “دارنس” وسط الأهالي تعبيراً عن تضامنه مع ضحايا المدينة جراء العاصفة “دانيال”.

العيد يوحد الليبيين

وتمثل إقامة الصلاة بحضور القوى السياسية المتصارعة وتوحدهم واصطفافهم لمواساة أهالي درنة، أسمى صور التسامح والألفة وتبعث الأمل في قلوب الليبيين بلم الشمل ووحدة البلاد.

فيما أدى الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة الكيش في مدينة بنغازي، وفي طرابلس، توافد المصلون على ميدان الشهداء حيث أدوا صلاة العيد وسط تكثيف أمني.

بينما أدى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية صلاة عيد الفطر بمسجد “الغلبان” بمدينة مصراتة.هذا وقد هنأ الدبيبة مساء الأمس الليبيين بحلول عيد الفطر طالبا السماح عن أي تقصير بدر من حكومته التي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية حرمت الكثيرين من فرحة العيد بعد أن عجزوا من سحب أموالهم من المصارف لنقص في السيولة النقدية.