أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا بسيطا أمام الدينار الليبي في ختام تعاملات الأمس، إذ وصل إلى 7.32 دينار ليبي، وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوداً طفيفاً إلى 7.82 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 8.80 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

في السوق الرسمية، استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة أمام الدينار في تعاملات آخر ليالي رمضان.

ووصل متوسط سعر الدولار الأمريكي إلى 4.83 دينار، وفق بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي، وثبت سعر صرف اليورو عند 5.24 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، وظلت الليرة التركية عند سعر صرف 0.15 دينار.

ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 استمرار ارتفاعه غير المسبوق إلى 403 دنانير، وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العام ارتفاعا كبيرا؛ ورأى موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، أن صعود أسعار الذهب، جاء بسبب الحروب المستمرة في أوكرانيا وعلى قطاع غزة، والتصعيد المحتمل في مناطق أخرى من العالم، والتي لا تزال تؤثر على أسواق الذهب بشكل ملحوظ.

ثاني سبب هو الدعم المستمر من البنوك المركزية حول العالم، إذ يدعم الطلب المادي القوي من البنوك المركزية ومستثمري التجزئة في آسيا المعدن الأصفر، والسبب الأخير استخدام الذهب للتحوط ضد التضخم.