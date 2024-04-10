أجواء ربيعية معتدلة خلال أيام العيد

أخبار ليبيا 24

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم الأربعاء، وتميل للانخفاض نسبيا على مناطق الشمال الغربي خلال اليومين المقبلين، وفقا لنشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد.

وتتأثر مناطق غرب ليبيا خلال اليومين المقبلين بامتداد منخفض جوي يعمل على تبريد طبقات الجو العليا والذي يسهم في تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي (زليتن وأقصى الساحل الغربي ومناطق الدواخل) وقد تشمل الأمطار بعض مناطق الجنوب الغربي مثل مدينتي غات وغدامس وبعض المناطق المجاورة.

وبداية من مساء اليوم، من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة

أحوال الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: قليلة السحب وقد تتكاثر لتشكل فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة غدا على بعض المناطق قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

أما بالنسبة لحالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 22 و26 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجنوب، الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

– الرياح: شرقية إلى شرقية جنوبية معتدلة السرعة تنشط غدا على غدامس والحمادة مما تثير الأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية وتصل إلى 39 درجة على غات.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

– حالة السماء: صافية ومشمسة.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.