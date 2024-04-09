نادي دارنس يحتضن أول صلاة عيد في درنة منذ الكارثة

تستعد ساحة نادي “دارنس” في درنة، غدا الأربعاء، لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر، حسب ما أعنه صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وقال الصندوق، في بيان، اليوم، إن هذه هي أول صلاة لعيد الفطر تقام في المدينة المنكوبة، منذ تعرضها لدمار غير مسبوق بسبب عاصفة دانيال، التي أودت بحياة عشرات الآلاف خلال شهر سبتمبر الماضي، في كارثة لن تنساها ليبيا.

وأشار البيان إلى أن الصلاة ستقام في الساعة 6:45 صباح غد الأربعاء، 10 أبريل الجاري، ليجتمع أهالي المدينة على الفرحة لأول مرة منذ فترة طويلة جدا.

ويبذل صندوق الإعمار مجهودات كبيرة لإعادة إحياء درنة، عبر إقامة مشروعات لتطبيب جراح المدينة التي فقدت الآلاف من سكانها.

حفتر وعقيلة وحماد كانوا هناك

وخلال الفترة الماضية، حرص المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وأسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، ولفيف من القيادات السياسية والعسكرية- على حضور حفل إفطار جماعي في مدينة درنة،

وشارك في الإفطار بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ومشايخ وأعيان درنة.

وأجرى الزائرون جولة جولة ميدانية في شوارع المدينة، لتفقد المشروعات التي يجري تنفيذها، وتذليل أي عقبات تواجه عملية إعادة الإعمار التي ينتظرها كل المواطنين هناك، ليروا مدينتهم تنتفض وتقوم مجددا من الرماد.

وتقام حاليا مشروعات كثيرة في درنة، هدفها الأساسي إصلاح البنية التحتية المدمرة، وضبط إيقاع المدينة التي كسرها الطوفان. ا