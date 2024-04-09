مبادرة أهلية لحل أزمة السيولة قُبيل عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

يحل عيد الفطر على الليبيين، وعواتقهم مثقلة، ويؤرقهم سؤال مربك حول كيفية توفير المال والحصول عليه من المصارف الرسمية للدولة، وخلال اليومين الماضيين اصطف الرجال والنساء وكبار السن في طوابير طويلة تحت حرارة الشمس وهم صيام، يتدافعون للحصول على حقهم من المصارف، بسحب مبلغ مالي، لإدخال فرحة العيد على قلوب أطفالهم.

ولكن جُل المصارف التابعة لمصرف ليبيا المركزي، لا تتوفر بها سيولة نقدية، وستكون فرحة العيد ناقصة عند الكثير من الليبيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم.

وبعد انتشار مقاطع فيديو لازدحام الناس على المصارف وحالة الغضب واليأس المهيمنة على الشارع الليبي، أطلقت بعض شركات صرافة وأصحاب مشاريع ومحلات ومراكز تجارية، حملة تضامنية لتوفير السيولة للمواطنين الذين عجزوا عن سحب أموالهم من حساباتهم بالمصارف، وذلك عن طريق إحضار المستندات المطلوبة لتحويل المبلغ إلى حسابات أصحاب الحملة والحصول في المقابل على المبلغ كاش، وتراوحت القيم المتاحة للاستلام بحسب قدرة كل مُساهم في الحملة .

ولاقت الحملة استحسانا واسعا من المواطنين البسطاء، إذ تُمثل أعلى قيم التكافل الاجتماعي، في الوقت الذي تستغل فيه مكاتب الصرافة وتجار العملة المواطنين بتوفير السيولة النقدية مقابل عمولة عالية جدا .

تبريرات واهنة من وزارة المالية

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الأسباب التي أدت إلى نقص السيولة في المصارف، معللة أن “الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة”.

وأضافت: “عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها”.