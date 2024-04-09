غير شرعيين.. إعادة 26 مصريا من بنغازي إلى لبلادهم

أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، قرارا بترحيل 26 مصريًا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي.

وبحسب بيان الجهاز، اليوم، سيجري ترحيل الأجانب من خلال منفذ إمساعد البري، لإعادتهم إلى وطنهم.

وفي وقت سابق، ذكر فرع الجهاز في مدينة بنغازي، أنه نجح في القبض على نحو 1507 مهاجرين غير نظاميين، خلال شهر واحد، وهو يناير 2024.

وخلال شهر مارس الماضي، ذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بنغازي، أنه نقل نحو 238 مصريا إلى منفذ إمساعد البري أيضًا، استعدادا لإعادتهم لبلادهم.

واتضح أن من بين المهاجرين المشار إليهم 3 سلمهم جهاز الأمن الداخلي، و11 شخصا جرى إبعادهم أمنيا بمعرفة النيابة، ونحو 69 شخصا ضبطهم اللواء طارق بن زياد خلال محاولتهم الهجرة إلي إيطاليا، وهناك 4 مصابين بأمراض الكبد.

كما جرى تسلم 145 مهاجرا من فرع طرابلس وهم من بين المنقولين إلى منفذ إمساعد أيضًا وجرى ترحيلهم.

جهود مستمرة للحلحلة

وقال الجهاز إنه كذلك نقل 43 مهاجرا، من إريتريا وإثيوبيا وسوريا والنيجر ونيجيريا واليمن وغانا، إلى فرعه في مدينة سرت، تمهيدا لإرسالهم لفرع طرابلس، لتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتستمر جهود التصدي للهجرة غير الشرعية في ليبيا، التي تضر بالاقتصاد الليبي وتقلل فرص المواطنين في الوصول إلى موارد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن إنقاذ 130 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة القره بوللي.