حكومة حماد: عيد الفطر يبدأ غدا

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يبدأ عيد الفطر المبارك، صباح غد الأربعاء، بعدما أكدت الحكومة الليبية، بقيادة أسامة حماد، منذ قليل، رؤية هلال شهر شوال، وانتهاء شهر رمضان رسميا.

ونشرت حكومة حماد، بيانًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله إن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، تأكدت من رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ، ليكون بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

في ذات السياق، أعلنت مؤسسة “رؤية” لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أنها تأكدت من رؤية هلال شهر شوال في طبرق والبريقة وأوجلة، لتثبت بذلك أن عيد الفطر يبدأ صباح غد الأربعاء.

على جانب آخر، بدأت فرق الرصد في طرابلس “استعدادات” لرصد هلال شهر شوال، في بعض المدن، حسبما أعلنت. ومن المنتظر صدور بيان بشأن تحري هلال شهر شوال.

الجيران يحتفلون مثلنا

في المقابل، أكدت مصر والسعودية والإمارات وقطر وعمان وتركيا والجزائر وتونس، أن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

ويأتي العيد على الليبيين وهم يعانون من أزمات متعددة، على رأسها ندرة السيولة وتعمد حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، إهدار أموال الليبيين ومنعهم من حقهم في اختيار من يحكمهم.

وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق في ليبيا، بينما تستمر حكومة الدبيبة في تبرير أدائها الأسوأ، مؤكدة أن الأزمات التي يعيشها الوطن هي ليست سببا فيها.