بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ.. الفساد الحكومي يجلب المعاناة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

“عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ” مقولة تعبر بمرارة عن لسان حال المواطن في ليبيا مع حل عيد الفطر المبارك، في ظل الأوضاع الراهنة، تبدو الصورة الاقتصادية والاجتماعية محطمة ومترهلة، فالشعب يعاني من آثار وخيمة لتفشي الفساد في مؤسسات الحكم، حيث تراكمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقمت بشكل لا يمكن تجاهله.

السيولة المالية أصبحت نادرة بشكل لافت في المصارف، مما أدى إلى طوابير طويلة من المواطنين أمام نوافذ البنوك في محاولة يائسة لسحب أموالهم، فيما أضاف تأخر صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية وقعاً سلبياً على الاقتصاد المحلي، حيث انخفضت حركة البيع والشراء إلى أدنى مستوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر بين السكان.

و يعكس واقع الفساد وسوء الإدارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة المالية التي يواجهها المواطنون بشكل متنامٍ، وتراجع الحركة التجارية وتوقف عجلة البيع والشراء، وهو مؤشر واضح على فشل الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

إن الفساد السائد يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرفاهية للمواطنين، وهو ما يدفع الليبيين إلى مواجهة تحديات جسيمة في حياتهم اليومية، فالفساد الحكومي ليس مجرد مشكلة تقليدية في ليبيا، بل أصبح عاملاً جوهرياً يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

تتسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث يستمر الثراء في تراكم بين القليلين، بينما يزداد عدد الفقراء والمحرومين، ويظهر الفساد بوضوح في تفشي ظاهرة التهريب والتلاعب بالموارد الوطنية، حيث يتم إهدار ثروات البلاد ونقلها لخارج الحدود دون فائدة للشعب.

يتطلب الأمر جهوداً جادة على الصعيدين المحلي والدولي، لتعزيز الشفافية وتعزيز دور المؤسسات الرقابية لضمان استخدام الموارد الوطنية بشكل فعّال وعادل، فيتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي في الدفع بالأزمة الليبية نحو الحل وتشكيل حكومة جديدة وموحدة تتمكن من إنهاء دوران الفساد وإعادة بناء البنية التحتية للدولة كـ خطوة ضرورية لإصلاح النظام الحكومي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الكارثي لبناء ليبيا الجديدة، التي يستحق فيها كل مواطن أن يعيش بسلام واستقرار.