المرعاش: مؤسسات الدولة في طرابلس ضالعة ومستفيدة من الفساد

أخبار ليبيا 24

قال كامل المرعاش، المحلل السياسي، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية صرفت خلال 3 سنوات أكثر من 380 مليار دينار دون أن يصادق مجلس النواب على أي ميزانية لها، لافتا إلى أن أكثر من نصف هذه المليارات ذهب في دهاليز الفساد، مشددا على أن كل مؤسسات الدولة في طرابلس كانت ضالعة ومستفيدة من هذا الفساد الممنهج.

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن دخل النفط وارتفاع سعر برميله ساعد الدبيبة على الإسراف والبذخ، مشيرا إلى أنه مع تضخم الجهاز الإداري للدولة، واستشراء الفساد والنهب أفقيا، أصبحت مداخيل النفط الشهرية لا تكفي لتغطية المصروفات المتزايدة .

وأضاف المرعاش أن هذا الأمر دق جرس خطر الإفلاس لدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يجد وسيلة لإنقاذ البلاد من الإفلاس واللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية، إلا فرض ضريبة بواقع 26% على بيع النقد الأجنبي، مشددا على أن الخلافات بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي شكلية وليست في العمق.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قد أعلن أن نفقات حكومة الدبيبة منتهية الولاية تتجاوز 295 مليون دينار حتى نهاية مارس، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات الدولة منذ 1 يناير وحتى نهاية مارس بلغت 23.8 مليار دينار ليبي، مضيفا أن المصروفات بلغت 13.5 مليار دينار ليبي، لافتا إلى أن إجمالي المرتبات خلال نفس الفترة بلغ 10.3 مليار دينار والنفقات التسييرية للدولة بلغت 528 مليون، وأن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 4.8 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستخدامات و الالتزامات القائمة على الدولة 10.5 مليار دولار .