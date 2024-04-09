الفيتوري: يجب الاستفادة من عائدات النفط مع تعافي الإنتاج

أخبار ليبيا 24

قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن تعافي إنتاج ليبيا من النفط يصاحبه ارتفاع أسعار النفط عالمياً ووصولها إلى نحو 91 دولاراً للبرميل، لذلك يجب الاستفادة من هذه العائدات.

وشدد الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، على ضرورة إلغاء الضريبة على الدولار، في ظل التطورات الجديدة، والتوقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة، وهي النفط، واقتصادها ريعي، وارتفاع الأسعار عالمياً سيزيد من مداخيل ليبيا من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.

وأعطت الارتفاعات الكبيرة في سعر خام برنت والتي تجاوزت 90 دولاراً للبرميل، بارقة أمل لتعافي الاقتصاد الليبي للدولة العضو في منظمة أوبك، والتي تعتمد منذ عقود على النفط والغاز مصدراً رئيسياً للدخل، إذ تشكّل صادرات الطاقة 96% من إجمالي الصادرات، وتمول عائداته نحو 95% من ميزانية الدولة.

وأوضح مسح أجرته وكالة رويترز ارتفاع إنتاج “أوبك” من النفط في فبراير الماضي، إذ عوض تعافي الإنتاج في ليبيا تأثير تخفيضات الإنتاج الطوعية من أعضاء آخرين، في إطار اتفاق لمجموعة أوبك، وارتفع إنتاج ليبيا بمقدار 150 ألف برميل يومياً على أساس شهري.

وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من ليبيا، أحد أعضاء “أوبك” غير المطالبين بتقييد الإنتاج، بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي، وهو من أكبر حقول البلاد، الذي أُغلق في وقت سابق بسبب اضطرابات.