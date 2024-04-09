العملات مزورة.. الدبيبة يبرر “أزمة السيولة” ببيان من “ماليّته”

أخبار ليبيا 24

يائسة لاحتواء الغضب الشعبي، وجهت حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، وزارة المالية التابعة لها، بإصدار بيان لتبرير ما يعانيه الشعب الليبي من أزمات، وادّعت الحكومة خلال البيان أن ما يحدث له أسباب كثيرة، ونسيت الالتفات لنفسها ولم تجد أنها مقصرة.

وبحسب بيان “مالية الدبيبة“، الصادر اليوم، فإن أزمة نقص السيولة أو عدم توافرها بشكل عام في بعض المناطق في ليبيا، سببها الإنفاق الموازي وتزوير العملات، مؤكدة أن مثل تلك الأمور هي سبب معاناة الشعب الليبي.

ورأت أن استمرار التعامل بالعملة المزورة تسبب في اهتزاز وضعف ثقة المواطن في المصارف، ورفضه إيداع أمواله بها، خوفا من أن يحصل على أمواله “مزورة” حال طلبها.

تزوير العملة كمبرر

وأكدت أن هناك اعتمادات يجري تنفيذها رغم أنها لم تغطى بالدينار كليا أو كانت تغطيتها غير حقيقية أو غير كاملة، ما تسبب في ألا تتناسب السيولة مع حجم الطلب النقدي.

وذكرت أن تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإنفاق والإيرادات خلال أول ربع من سنة 2024، تحتاج توضيحا، خاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقد الأجنبي والإيرادات السيادية والإنفاق الموازي، مؤكدة: “إيرادات الاتصالات لم تظهر لأن رصدها يتأخر حتى نهاية العام”.

ولفتت إلى أنها لم تنفق 7.186 مليار دولار، بل 984 مليون دولار فقط، خلال شهر يناير، وجرى إنفاق تلك الأموال لقطاع النفط والكهرباء ورواتب العاملين في الخارج والإمداد الطبي والعلاج ومنح الطلبة الدارسين بالخارج. وقالت إن الإنفاق الموازي لم يجر توضيحه بالشكل الكافي.