الشعار الأوليمبي يرتقي برج إيفيل استعدادا لدورة الألعاب الصيفية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وكالة “فرانس برس”، أن الحلقات الأولمبية الخمس ستوضع على برج إيفل خلال الربيع، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الصيفية، التي ستعقد من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.

وحصلت الوكالة على المعلومة من خلال شركة SETE، التي تتولى مهمة تشغيل الموقع، وكذلك واللجنة المنظّمة للألعاب، لتؤكد بذلك معلومة سابقة نشرتها جريدة «لوباريزيان»، أمس.

وتجدر الإشارة إلى أن الحلقات المشار إليها تمثل القارات الخمس المشاركة، وتؤكد أن الرياضة نشاط عالمي يجمع البشر.

وستكون الحلقات أعلى برج إيفيل، الذي يصل طوله إلى نحو 300 متر، وستكون مواجهة لنهر السين تحديدا، وقال رئيس الشركة المشغّلة، جان فرانسوا مارتينس، إن عمليات التركيب ستبدأ نهاية الشهر الجاري.

رمز لوحدة الشعوب

وأوضح “مارتينس”: “تكون الحلقات الأولمبية المعروضة في كل نسخة من الألعاب، في مقدمة حفل الافتتاح، والذي يجري تنظيمه بطريقة فريدة، وسيقام عرض فني مائي في نهر السين، من المتوقع أن يشاهده مباشرة نحو 500 ألف شخص.

صمم شعار الأولمبياد البارون الفرنسي ببير دو كوبرتان، مؤسس الألعاب الأولمبية في 1912، وحرص على شرح الشعار الذي صنعه: “تأكيد لروح الأخوة بين الشعوب”. ومن النوادر أنه لم يجر رفع الشعار الأولمبي في سنة 1916 بسبب الحرب العالمية

ومن المنتظر أن يكون برج إيفل جزءا رئيسيا من أولمبياد باريس، وسيكون نقطة انطلاق ماراثون 38 كيلومترا، وستقام مواجهات الكرة الطائرة الشاطئية بالقرب منه.