الدولار يخسر “قرشا واحدا” أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هبط سعر الدولار بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، قرشًا فقط، إذ هبط من 7.31 دينار إلى 7.30 دينار، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يؤكد استمرار أزمات المواطن الليبي.

ويعاني الليبيون منذ فترة طويلة من نقص السيولة، ويزداد عدد المواطنين باستمرار أمام أفرع البنوك، بينما أغلقت صرافات كثيرة أبوابها أمام المتعاملين.

في السياق ذاته، زاد سعر اليورو 4 قروش؛ إذ سجل اليوم 7.82 دينار، بعدما كان أمس 7.78 دينار فقط.

أما الجنيه الإسترليني، فقد تمسك بالاستقرار عند 8.80 دينار، وكذلك فعلت الليرة التركية، التي ظلت بسعر 0.24 دينار، وكذلك دينار تونس وسجل 2.20 دينار، وهو نفس سعر الأمس.

واقع آخر بالسوق الرسمية

وفيما يخص السوق الرسمية، فبحسب البيانات الرسمية فمعظم أسعار العملات مستقرة أمام دينار ليبيا، وهو ما يؤكد انفصال بعض المسؤولين عن الواقع، وتمسكهم برواية غير دقيقة للأحداث.

وبحسب الأسعار الرسمية، سجل الدولار الأمريكي 4.83 دينار.. هكذا قال المصرف ليبيا المركزي، وأكد أن سعر صرف اليورو لم يتغير، وهو 5.24 دينار، وكذك الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار، بفرق كبير عن الأسعار في السوق الموازية.

ويتزايد الغضب الشعبي من حكومة عبد الحميد الدبيبة، فاقدة الشرعية ومنتهية الولاية، والتي تتعمد إهدار أموال الليبيين ومنعهم من الوصول للانتخابات بكل السبل، وفي المقابل تنفق بكرم شديد على الميليشيات، التي تحميها من غضب الشعب.