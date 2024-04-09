الدبيبة يطلب السماح من الليبيين بعد أن أفرغ جيوبهم من المال

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بعد أن أدخل البلاد في أزمة اقتصادية حرجة، وضاعف من معاناة الشعب، خرج عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ليهنئ الليبيين بقدوم عيد الفطر، وليطالبهم بالسماح عن أي تقصير بدر من حكومته.

في منشور على منصة “إكس” قال “الدبيبة”: “أعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر شوال.. أهنئ أبناء شعبي، وأتمنى لكم ولبلادنا أياما يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت.. سامحونا على أي تقصير”.

استخفاف بمعانة الشعب

ورأى نشطاء أن هذه التدوينة تعد استهانة بمعاناة الشعب الكادح، والذي لم يتحصل على حقه في استخراج سيولة نقدية من حساباته المصرفية. كما رأوها محاولة منه لامتصاص غضب الشارع، الذي ما فتئ بمطالبته بالتنحي عن منصبه وإجراء الانتخابات.

وسبق أن برر وزير المالية بحكومته أسباب العجز في توفير المرتبات بالمصارف، متنصلا من مسؤوليته ومتهما المصرف المركزي بالتقصير وتزوير العملة.

ويثور التساؤل: بأي حال يعود العيد على الليبيين وهم يعيشون أزمات متتالية؟

تعاني شريحة واسعة من المجتمع من الفقر، ونحو 40% من الشعب تحت خط الفقر، حسب تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة.

وفي ذات الوقت، نشأت طبقة غنية وتوسعت على حساب الطبقة المتوسطة التي تكاد أن تنعدم في المجتمع، جراء انتشار الفساد في البلاد، إذ تأتي ليبيا في الترتيب 15 عربيا في مستوى الفساد.

هذا وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي يوم الإثنين أن إجمالي إنفاق ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 13.5 مليار دينار.