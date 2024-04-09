الاتحاد الأفريقي يعتمد ملعب طرابلس الدولي رسمياً

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اعتماد ملعب طرابلس الدولي (11 يونيو)، ليبدأ استضافة المباريات والأحداث المحلية والدولية، بعد انتهاء مهمة اللجنة المبعوثة لمعاينة المنشأة الرياضية في الفترة التي سبقت مباراة كأس السوبر الليبي بين أهلي طرابلس والاتحاد.

وحمل تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نتائج إيجابية دفعت “كاف” لمراسلة المسؤولين عن كرة القدم في ليبيا وإخطارهم بالموافقة على طلبهم اعتماد الملعب تحسباً للمباريات المقبلة.

وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطره باعتماده رسمياً ملعب طرابلس الدولي، لافتا إلى أن لجنة الأمن والسلامة بالكاف قد زارت طرابلس خلال اليومين الماضيين، وتفقدت خلالها الملعب.

وأضاف الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الوفد الأفريقي أبدى إعجابه للرئيس الشلماني وأعضاء مكتبه، بعد أن تفقدوا حالة الملعب والمرافق التي يحتويها، كما أشادوا بأعمال الصيانة واستعانة العمال بالوسائل الحديثة.

ودخل ملعب طرابلس الدولي (11 يونيو)، الخدمة عام 1970، ثم أغلق أبوابه وخضع لعملية ترميم شاملة في الفترة الأخيرة لكي يستوفي الشروط التي يضعها “كاف”.

وتمتلك ليبيا ملعبين معتمدين لدى الاتحادين الأفريقي لكرة القدم “كاف” والدولي “فيفا” حتى الآن، الأول هو ملعب شهداء بنينا (11 ألف مقعد) بمدينة بنغازي الذي احتضن مباريات مهمة للمنتخب الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة، لكن اتحاد الكرة ارتأى أنه من الضروري اعتماد ملعب أكبر يسع حضورا جماهيريا كبيرا، بغية فرض الضغط على المنافسين، ودعم منتخب “فرسان المتوسط” خلال اللقاءات المهمة.