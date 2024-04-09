الأمم المتحدة: عام من الحرب في السودان والمعاناة ستصل لـ”الجيران”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“آلاف اليائسين يفرون يوميا من السودان إلى دول الجوار، ورغم مرور عام كامل على بدء الحرب الأهلية، لا يزال الهروب مستمرا كأن الحرب بدأت منذ ساعات”.. هكذا رأت الأمم المتحدة الوضع المأساوي في السودان.

ووصل عدد الخارجين من السودان منذ بدء الحرب ما يقارب 1.8 مليون شخص، فروا جميعا إلى دول مجاورة، بينما إلى دول مجاورة للسودان منذ اندلاع القتال، في حين نزح داخليا نحو 6.7 مليون شخص، هربا من الموت.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في جينيف، رأت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولجا سارادو، إن الحرب في السودان أكملت عامها الأول، ولا تزال الأمور تتفاقم، ويعاني السودانيون والمواطنون في دول الجوار من أزمات إنسانية واقتصادية كبيرة بسبب عمليات النزوح غير المسبوقة.

الدول المجاورة ستتأثر

وقالت “سارادو” إن السودانيين قلوبهم محطمة، ومملوءة بالخوف، ويطاردهم شعور الخسارة باستمرار”، مؤكدة: “الحرب تتضمن الهجوم على المدنيين، وارتكاب جرائم عنف جنسي”.

وشددت على أن الطبقة الوسطى في السودان تعرضت للتدمير المتعمد، والتي تضم مهندسين وأطباء وممرضين ومدرسين وطلاب، وجميعهم فقدوا مقومات الحياة.

وبدأت الحرب في الأراضي السودانية في 15 أبريل من العام الماضي، وطرفاها هما الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المنشقة، بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب “البرهان” السابق، وحتى الآن مات الآلاف وفر الملايين.

وتابعت: “سيضطر عدد أكبر من الأشخاص مستقبلا إلى الفرار من السودان إلى دول قريبة (مثل مصر وليبيا)، وقد تتعرض حياتهم للخطر خلال تلك الرحلات القاسية.