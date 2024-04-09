إنفوغرافيك| من بينهم ليبيا… تعرف على أقل عشر دول أجوراً في العالم

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك

تصدرت ليبيا قائمة أقل الدول أجوراً في العالم رفقة مصر والجزائر وتونس، وفق التصنيف الذي أعلن عنه مؤسس شركة “فوندر باس” ماكس برامويل .

وضم التصنيف 96 دولة تمثل متوسط الأجور في كل بلد بعد خصم الضرائب لمنح صورة أفضل عن مستوى الحياة التي يكفلها هذا الأجر، واحتلت ليبيا في المرتبة العاشرة بين أقل الدول أجوراً حيث حلت في المرتبة الـ87 بشكل عام، بمتوسط أجور شهرية بلغ نحو 295.33 دولار.

وجاءت قطر في صدارة الدول العربية حيث جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط أجور نحو 4068.56 دولار، تليها الإمارات في المرتبة العاشرة بمتوسط أجور نحو 3434.47 دولار.

وتعاني ليبيا من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي منذ 2011 والانقسام بين منطقة شرقية تسعى للتنمية، ومنطقة غربية تعيش صراعات داخلية مستمرة بين المتنفذين تنعكس على ظروف حياة المواطنين.

وجاءت ليبيا في المرتبة في الأولى مغاربياً والـ73 عالمياً في تصنيفات مجلة “غلوبال فايننس” البريطانية عن أغنى دول العالم لعام 2023 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي والذي اشتمل على 193 دولة.

وبحسب هذا لتصنيف لعام 2023، يبلغ نصيب الفرد في ليبيا 24.5 ألف دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي، بقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية، وتأتي ليبيا من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، والتي تقول إن المسؤولين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب الليبي.

من بينهم ليبيا… تعرف على أقل عشر دول أجوراً في العالم

بالدولار الأمريكي في الشهر

ليبيا 295.33

الجزائر 291.11

بنغلاديش 246.95

إيران 236.24

نيبال 217.34

سريلانكا 191.24

فنزويلا 190.17

باكستان 177.48

مصر 117.85

نيجيريا 64.32

المصدر: ماكس برامويل