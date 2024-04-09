إنفوغرافيك| أعلى عشر دول أجوراً في العالم

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك

تصدرت سويسرا دول العالم باعتبارها أعلى بلد تطبق حداً أدنى للأجور، ضمن قائمة أعلى عشر دول في الحد الأدنى للأجور.

ووفقاً للتصنيف الذي أعلن عنه مؤسس شركة “فوندر باس” ماكس برامويل، تدفع سويسرا ما يعادل 4320 دولاراً شهرياً مقابل العمل 40 ساعة أسبوعياً، بعدما أقرت زيادة الحد الأدنى لأجر العامل في الساعة إلى نحو 24 فرنكاً سويسرياً (نحو 27 دولاراً أميركياً) في يونيو.

ورغم تأخر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التصنيف، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الدول الأوروبية الواردة في القائمة أغنى منها، إذ يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، نظيره في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي الصادر في يوليو.

ووفقا لـ بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، تتخلف ثماني عشرة دولة أوروبية من إجمالي 22 دولة تعلن حداً أدنى للأجور، عن مستوى الأجور في الولايات المتحدة والبالغ نحو 1160 دولاراً شهرياً.

وكشف برامويل أن التحليلات المالية توضح تأثير الانتقال بين الدول من حيث الرواتب، حيث يتنوع المعدلات بين الدول ذات الرواتب العالية مثل سويسرا ولكسمبورغ وبين الدول ذات الرواتب المنخفضة مثل ليبيا.

وجاءت ليبيا فقد في المرتبة العاشرة بمتوسط رواتب يبلغ حوالي 295.33 دولار، وتشهد البلاد تحديات اقتصادية متعددة نتيجة الفيضانات وتدهور الوضع الاقتصادي، بينما جاءت نيجيريا في المرتبة الأخيرة بمتوسط رواتب قدره 64.32 دولار.

إنفوغرافيك| أعلى عشر دول أجوراً في العالم

بالدولار الأمريكي في الشهر

سويسرا 6632.59

لوكسمبورغ 5302.90

سنغافورة 4764.75

أمريكا 4554.66

هونغ كونغ 4175.31

قطر 4068.56

الدنمارك 3650.57

أستراليا 3504.87

هولندا 3481.56

الإمارات 3434.47

المصدر ماكس برامويل