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إسماعيل: الكبير مدعوم دوليًا من أطراف تسيطر على موارد الدولة

9 أبريل، 2024 3:58 ص
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السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة
السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة

أخبار ليبيا 24

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن استمرار الحكومات مرهون بالاعتماد على مصرف ليبيا المركزي الذي أصبح شبه المُسيطر على إمكانيات تحوزها الدولة الليبية.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحكومات الموجودة حاليًا تحاول أن تكون لها سيطرة أو حظوة على مصرف ليبيا المركزي لكن الصديق الكبير محافظ المصرف مدعوم دوليًا ومحليًا من أطراف لها دور في إحكام السيطرة على موارد الدولة.

إسماعيل: هناك ضغوط دولية على المركزي لترشيد الإنفاق

وأضاف إسماعيل أنه لا يمكن إجبار مصرف ليبيا المركزي على إنفاق أي أموال لا يرى أنها ذات جدوى لحل الأزمات التي تعيشها ليبيا، لافتا لإلى أن هناك ضغوط دولية على المصرف المركزي من أجل ترشيد الإنفاق، وألا تكون هناك ثغرات للفساد المتجذر في مؤسسات الدولة الليبية.

الكبير يطالب الدبيبة بترشيد الإنفاق

وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، في وقت سابق بترشيد الإنفاق، بما يحافظ على احتياطيات الدولة، موضحا أن “الدبيبة” أنفق في 3 أعوام 420 مليار دينار، معظمها استهلاكية وليست تنموية، مشددًا على أن الاستمرار بنفس السياسات سيزيد الأمر تعقيدًا، لافتا إلى أن الحكومة واصلت زيادة الإنفاق العام بشكل ملحوظ، بلغ 165 مليار دينار خلال 2023.

وتساءل الصديق الكبير في خطابه، من أين سيجري توفير تمويل زيادة المرتبات في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقع لعام 2024 إلى مستوى 120 مليار دينار بحسب مؤسسة النفط؟

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9 أبريل، 2024 3:58 ص
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