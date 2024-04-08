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وفد عسكري أمريكي في زيارة لمدينتي مصراتة والخمس

متابعة للأوضاع العسكرية والأمنية

8 أبريل، 2024 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

زار وفد الملحق العسكري الأمريكي وأعضاء الملحقية، القاعدة العسكرية بمدينة الخمس، والمنطقة العسكرية الوسطى وقوة مكافحة الإرهاب.

وذكرت السفارة الأمريكية  عبر حسابها في منصة “اكس” أن “الولايات المتحدة تقدر دور هذه القوات الاستراتيجية والتزامها بالسلام”، مضيفة “سنستمر في دعم الجهود في جميع مناطق ليبيا لتعزيز الأمن المستدام، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية سيادة ليبيا”.

جولة موسعة للوفد الأمريكي العسكري

وقالت رئاسة الأركان العامة بحكومة الدبيبة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” إن هذه الزيارات جاءت “بعد أخذ الإذن من رئيس الأركان العامة ، الفريق أول ركن محمد الحداد، بزيارة لعدد من الوحدات العسكرية”

وشملت زيارة الملحق العسكري الأميركي وأعضاء الملحقية كلا من مقر “اللواء 53 مشاة مستقل” في مدينة مصراتة وكذلك مقر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بمدينة الخمس، والتقى آمره اللواء رضا عيسى.

وقال “اللواء 53 مشاة مستقل” عبر صفحته على “فيسبوك” إن آمره اللواء أحمد هاشم ومعاونه العميد احسين محمد الشلتات وعدد من الضباط باللواء كانوا في استقبال الوفد العسكري الأميركي بمقر اللواء.

وفي سياق آخر بحث محمد الحداد رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا.

وقد اشار السفير الألماني عبر حسابه في “إكس”  إلى اهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش”

وناقش الطرفان كيفية استكشاف وجهات نظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا وألمانيا.

 

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8 أبريل، 2024 8:08 م
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