ميناء الحريقة يستقبل آخر ناقلة نفطية لشهر رمضان

أخبار ليبيا 24

رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق اليوم الاثنين، الناقلة النفطية “اكوافريدوم” لشحن مليون برميل من النفط الخام وفي طريقها للصين.

وفي تصريحات خاصة بموقع أخبار ليبيا 24 من مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط قال “إن هذه الناقلة هي الخامسة والأخيرة خلال شهر رمضان، والثالثة لشهر أبريل الجاري” وأضاف المصدر أن الناقلة قادمة من تركيا وتحمل علم دولة ليبيريا.

ارتفاع في إنتاج النفط

وأوضح المصدرأن الإنتاج الصادر اليوم من حقلي “مسلة والسرير” قد بلغ 195 ألف برميل عبر انبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

مشيراً إلى أن “عمليات الإنتاج والتصدير تجري وفق خطوات الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد 19 ومتبعين داخل حقول شركة الخليج العربي للنفط كافة معايير السلامة وإجراءات الحفاظ على البيئة”.

وبلغت الصادرات خلال شهر مارس الماضي 5 ملايين برميل. وفي فبراير 2024، 4 ملايين برميل، أما في يناير الماضي فقد بلغت الصادرات 6 ملايين برميل.

وذكرت منظمة “أوبك” أن إنتاج النفط الليبي سجل أكبر زيادة في الإنتاج على المستوى الشهري أفريقياً، متخطيا نيجيريا أكبر منتج بالقارة، ووفقا لتقرير المنظمة، فقد ارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

وعلى الرغم من تحسن صادرات وايرادات النفط في ليبيا، إلا أنه يواجه وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اتهامات بقضايا فساد، على إثرها تم إيقافه على ذمة التحقيق وتكليف خليفة رجب عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.