“رؤية لعلوم الفضاء”: تحري هلال شوال سيكون غدا الثلاثاء

أخبار ليبيا 24

ردت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته على التساؤلات التي تردها حول ثبوت رؤية هلال عيد الفطر من عدمها مساء اليوم في ليبيا.

وأفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته بأن اليوم الإثنين يوافق 28 رمضان 1445 هجرية في ليبيا وسيتم تحري الهلال يوم غد الثلاثاء، مؤكدة أنه لا يوجد تحري للهلال هذا اليوم.

ودعت دار الافتاء الليبية برئاسية المفتي المعزول الصادق الغرياني المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام عند غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل 29 رمضان والموافق للتاسع من شهر إبريل 2024.

وقالت الافتاء أنه على من “يُدلوا بشهاداتِهم عند إحدَى المحاكم الجزئية، كلٌّ في منطقتِهِ، على أن يضبطَ الشاهدُ وقتَ الرؤية بالتحديدِ”.

وكان قد وجه أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية خطابا إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعميم على لجان تقصّي الأهلة لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان.

وأوضح رئيس الحكومة في خطابه أن ذلك يأتي بسبب ما حصل من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق.

التخوف من نقص صوم الناس

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن أحد الأسباب الأخرى وراء مطالبه يأتي لتأخر ليبيا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما.

وطالب حماد من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد لهذا العام ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان.