حماد يطالب مجلس النواب بالتعجيل في اعتماد ميزانية 2024

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2024، مشددا على ضرورة أن يتم تفويض الحكومة دون غيرها بتنفيذ هذه الميزانية.

وأوضح حماد في خطاب تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه أنه على الرغم من تقديم الحكومة لمشروع ميزانية 2024 خلال الآجال المقررة قانوناً، إلا أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر فتح المجال لحكومة الدبيبة منتهية الولاية بأن تستمر في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة.

وأكد حماد أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تحتكر إدارة منظومة المرتبات وتوظفها وفقاً لأهوائها السياسية وهذا صار أمراً واضحاً ولا يمكن تجاهله، لافتا إلى أنها حجبت صرف مرتبات العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية وإصدارها لحوالة مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية بالعجز، بالإضافة إلى إيقاف صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وأشار حماد إلى أن حكومة الدبيبة منتهية لم تصرف العجز في المرتبات المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة وذلك بناءً على الموقف السياسي لهذه الجهات، مشدداً على ضرورة التحرك سريعاً لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين.