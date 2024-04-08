بشأن رؤية هلال شوال.. الحكومة الليبية تُسلم أوقاف المنطقة الجنوبية جهاز تلسكوب متطور

أخبار ليبيا 24

سلمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية جهاز تلسكوب متطور من طراز “celestron edge hd” لمنسق الهيئة بالمنطقة الجنوبية مسعود عبد اللطيف لتسهيل مهام رصد وتحري الأهلة.

ووصلت إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي عددا من المراصد والتلسكوبات الأميركية المتطورة لدعم فرق الرصد والتحري.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المراصد والتلسكوبات نوع celestron edge hd 8، كانت الحكومة الليبية قد تعاقدت عليها لصالح لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكان رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد وجه بتسليم المراصد والتلسكوبات إلى فرق الرصد والتحري باللجنة العليا للإفتاء من المختصين في مجال الرصد والبحث عن الأهلة ومواعيدها لتسهيل مهام عملهم ولتحري أعلى درجات الدقة في رصد الأهلة.

وكان قد وجه أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية خطابا إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعميم على لجان تقصّي الأهلة لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان.

وأوضح رئيس الحكومة في خطابه أن ذلك يأتي بسبب ما حصل من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق.

التخوف من نقص صوم الناس

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن أحد الأسباب الأخرى وراء مطالبه يأتي لتأخر ليبيا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما.

وطالب حماد من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد لهذا العام ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان.