بسعة 2500 سيارة.. افتتاح موقف جديد للسيارات في مطار بنينا الدولي

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين افتتاح موقف جديد للسيارات بسعة 2500 سيارة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ضمن خطة وزارة الطيران لتطوير القطاع.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن ذلك ضمن خطة الحكومة الليبية لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، وانطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، وخطة وزير الطيران المدني المهندس هشام أبو شكيوات.

وأشارت أن ذلك يأتي لتطوير قطاع الطيران المدني والمطارات، وذلك بعد توقف المشروع عدة سنوات.

وتأتي هذه الخطوة من أجل إنجاح عودة تشغيل الشركات الأجنبية من مطار بنينا الدولي وتطويره.

واحتفل في 22 يوليو من عام 2022 في مطار بنينا الدولي في بنغازي، بافتتاح صالة الركاب الجديدة (برنيق) المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد الاستثماري المبرم مع هيئة المواصلات بنظام (BOT).

وجرى حفل افتتاح الصالة وسط حضور رسمي، لنائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني وعدد من النواب. ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي وعدد من القيادات العسكرية. كما حضر الافتتاح، رئيس الحكومة الليبية (المؤقتة) الأسبق، عبدالله الثني.

وانشأت الصالة بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام (BOT). وجرى توقيعه مع الحكومة الليبية المؤقتة العام 2019.

وقال جمال عبدالمالك مدير مصرف التجارة والتنمية، حينها في كلمة الافتتاح، إن الصالة تتسع لنحو مليوني مسافر سنويًا. وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية وبتنفيذ عالي الجودة.

وأكد عبدالمالك، إن الصالة الجديدة ليست مخصصة فقط لشركة طيران برنيق التي يملكها المصرف، وإنما يمكن استخدامها لجميع الخطوط الجوية سواء المحلية أو الدولية.