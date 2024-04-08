باتيلي: حان الوقت للتسوية السياسية ووضع حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقائه مع عمداء البلديات الأمازيغية بجادو، “إن ليبيا لديها المقومات والموارد الطبيعية والقوة البشرية التي تجعل منها قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة”.

وأكد أن عملية السلام والإستقرار تحتاج إلى وجود مؤسسات تتمتع بالشرعية، أضاف أنه زار العديد من المدن الليبية، وإلتقى بالمواطنين والمكونات الثقافية المختلفة، وتوصل إلى نتيجة أن المواطن الليبي يرغب في الوصول لحل لهذه الأزمة وإنهاء الصراع السياسي القائم منذ سنوات.

القيادات الأمازيغية تتحاور مع باتيلي

وفي لقائه بيّن باتيلي أن النظام والقوانين الانتخابية مصاغة ولا يوجد مانع من اقامة الانتخابات التي طال انتظارها، ” وأنه حان الوقت للتسوية السياسية ووضع حكومة موحدة تقود البلاد إلى حين إتمام الانتخابات” حسب قوله.

ودعى باتيلي القيادات الأمازيغية المجتمع بهم، إلى التواصل مع القيادات الوطنية للوصول لحل الأزمة الليبية، خاصة مع توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في معبر راس جدير الحدودي القريب من مدينة زوارة الأمازيغية.

وفي سياق آخر متصل، وشدد باتيلي عند لقائه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “على أهمية أن يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة لتجنب مزيد التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية” وأكد على “الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين”.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي خلال أبريل الجاري جلسة إحاطة دورية لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، على أن يقدم باتيلي إحاطته أمام المجلس، إضافة إلى إحاطة يقدمها رئيس لجنة الجزاءات الأممية.