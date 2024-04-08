المركزي: ليبيا حققت إيرادات بقيمة 23.8 مليار دينار خلال الـ3 أشهر الماضية

أخبار ليبيا 24

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق العام عن الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية مارس الماضي أن إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة بلغ 23.8 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 13.5 مليار دينار.

وأوضح البيان أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 19.3 مليار دينار، إضافة إلى 3.8 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية، فيما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية نحو 30 مليون دينار.

وحققت الضرائب إيرادات بنحو 52 مليون دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 72 مليون دينار، والإيرادات الأخرى 511 مليون دينار، خلال تلك الفترة.

وأشارت البيانات إلى وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.7 مليار دولار، وأن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 4.8 مليار دولار، من بينها 800 مليون دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مارس 10.5 مليار دولار؛ ما يعني عجزًا بنحو 5.7 مليار دولار.

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 3 مليارات و334 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 7 مليارات و186 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 3 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، و548 مليونًا للمؤسسة الوطنية للنفط، و182 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 6 مليارات و200 مليون دولار.

وخصَّص المركزي 125 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و19 مليونا حوالات لصالح جهات أخرى.

وجرى تخصيص مليار و951 مليون دولار للاعتمادات المستندية بالمصارف التجارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، و92 مليون دولار للحوالات، ومليار و291 مليونًا للأغراض الشخصية.