المركزي: إنفاق ليبيا خلال الربع الأول من العام 13.5 مليار دينار

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أن إجمالي إنفاق ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 13.5 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن قيمة الإنفاق على الباب الأول “المرتبات” بلغت 10.3 مليار دينار، فيما يعاني المواطن من نقص في السيولة في المصارف، واصطفاف المواطنين أمام المصارف في طوابير حلزونية طويلة، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك الذي سيكون خلال اليومين القادمين، والمواطن لم يوفر ثمن ملابس العيد بعد، في ظل الغلاء المعيشي.

فيما بلغ الإنفاق على الباب الثاني “النفقات التسييرية” 528 مليون دينار فيما لم يكن هناك إنفاق على الباب الثالث “التنمية” والذي يشكل أهمية بالغة لا يُعيرها المسؤول الليبي اهتماماً.

وبلغ الإنفاق على الباب الرابع “الدعم” 2.1 مليار دينار فيما لم يكن هناك إنفاق على الباب الخامس “الطوارئ” وبلغت قيمة مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط 656 مليون دينار بينما لم يكن هناك إنفاق على الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء.

الإيرادات للربع الأول من السنة

وأعلن المركزي في نشرته أن إجمالي إيرادات ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 23.8 مليار دينار.

وأوضح أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 19.3 مليار دينار وبلغت إيرادات الأتاوات النفطية 3.8 مليار دينار وبلغت إيرادات الضرائب 52 مليون دينار بينما بلغت إيرادات الجمارك 72 مليون دينار فيما لم يكن هناك إيرادات للاتصالات وقيمة إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 30 مليون دينار.

وأشارالمركزي إلى إيرادات أخرى تقدر بـ 511 مليون دينار واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير الخدمات العامة.