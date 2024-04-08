القبض على تشكيل عصابي يزور أختام الدولة والوثائق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، اليوم الإثنين، حبس تنظيم عصابي مكون من 13 شخصاً متهمين بتزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ووفقاً للتحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الإرهاب والأنشطة الهدامة – المنطقة الوسطى، توصلوا إلى أن الجناة تعمَّدوا تزوير بيانات مستندات رسمية تعلَّقت بعمل مصلحتي “الضرائب والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة لإثبات الصفة الرسمية” وفق بيان مكتب النائب العام.

عصابات تزوير أختام الدولة

وكشفت التحقيقات أن الجناة صنعوا أختاماً مماثلة لأختام الدولة ووضعها على أوراق رسمية بعد تزوير مُحتواها لغرض التربُّح غير المشروع، حسب البيان. وبناءًا عليه أصدر مكتب النائب العام قرار بحبس المتهمين وإخطار مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمركز القانوني لثمانية متهمين من منسوبيها.

وفي شهر مارس الماضي، ضبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة شبكة تضم سبعة أشخاص، بينهم امرأة تخصصت في تزوير المستندات الرسمية الخاصة بعقود تأسيس شركات وهمية وتوكيلات خاصة باستخدام أختام لبعض مؤسسات الدولة، وذلك لاختلاس المال العام.

وحسب بيان جهز الردع فإن الشبكة حازت أختام مؤسسات مثل “مصلحة الضرائب، والتسجيل التجاري، ووزارة الاقتصاد وقسم التراخيص، كما استعملت أختام محرري عقود أُلغي القيد الخاص بهم لممارسة المهنة”.وقد استخدمت الشبكة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية في عمليات التزوير.

وفي مدينة سبها اعلنت النيابة العامة في شهر فبراير الماضي، عن حبس فرد من تشكيل عصابي تخصص في تزوير وثائق رسمية، وتقليد أختام الدولة، وأثبتت التحقيقات حيازة المتهم أختامًا لتزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشروع.