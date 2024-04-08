الصين: مستعدون لإيجاد حل سياسي في ليبيا عبر الحوار

أخبار ليبيا 24

جدد القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، استعداد بكين لبذل جهود مشتركة مع ليبيا لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وإيجاد حل سياسي عبر الحوارات والمفاوضات.

وأوضح جيان في مقال له طالعته “أخبار ليبيا 24” أن الصين تسعى من خلال هذه الشراكة وهذه الجهود إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن والاستقرار وتسريع عملية إعادة الإعمار في ليبيا، مشير إلى أن مشاركة ليبيا في منتدى الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون بين الصين والدول العربية الذي يحيي ذكراه الـ 20، ستقدم مساهمة جديدة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية والأفريقية، كونها دولة مهمة في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأضاف جيان أن البلدين تربطهما صداقة تقليدية وهما شريكان متميزان يسعيان إلى التنمية المشتركة، وتعزيز التعاون العملي والتشارك في بناء مبادة “الحزام والطريق” بجودة عالية، إضافة إلى جهودهما في العمل سويا على تحقيق التنمية المشتركة والازدهار المشترك للبلدين، ودعم السلام والأمن الإقليميين.

وأكد جيان أن الصين وليبيا سيعززان تعاونهما ويكثفان جهودهما لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، بما يكتب فصل جديد في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وكان القائم بالأعمال بسفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، قد أكد خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في وقت سابق دعم بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا، مثنيا على الجهود التي تقوم بها المفوضية في سبيل تعزيز جاهزيتها.