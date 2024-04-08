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الصحة العالمية تطالب باتخاذ إجراءات للحد من أوجه انعدام العدالة في الصحة

8 أبريل، 2024 12:33 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت منظمة الصحة العالمية  إن الصحة حق من حقوق الإنسان، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام “العدالة” في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.

وذكرت المنظمة – في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم  الأحد – أنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 صحتي، حقي، مشيرة إلى أن قضية الصحة؛ أمر بالغ الأهمية في منطقة شرق المتوسط، حيث إن المنطقة تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

مواصلة التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية

ونبهت المنظمة إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية؛ في منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول في نظم صحية قوية وشاملة؛ لضمان تمتّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة.

وشددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنه ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الصحة.

ودعت المنظمة – بمناسبة يوم الصحة العالمي – الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى “تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة”.

 

8 أبريل، 2024 12:33 ص
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