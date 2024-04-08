الحراري: إيقاف مشروع جسر السلماني غير صحيح والمقبرة يعود تاريخ اكتشافها إلى سبعينيات القرن الماضي

أخبار ليبيا 24

قال مراقب آُثار بنغازي، ناصر الحراري، إن المقبرة المكتشفة بمنطقة السلماني التي تناولتها العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف موقع أثري بموقع مشروع إنشاء جسر السلماني هي مقابر محفورة في الصخر؛ لافتا إلى المنطقة مشهورة بهذا النوع من المقابر والقريبة من مدينة يوسبريدس.

وأوضح الحراري في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن المقبرة تعود إلى الفترة الهلنستية تم الكشف عنها بسبب الأعمال القائمة من الشركة المنفذة لجسر السلماني، لافتا إلى أن الفريق المكلف من قسم الشؤون الفنية ومكتب آثار بنغازي قام بتنظيفها من الردميات وتوثيقها وتصويرها وإعداد تقرير فني بخصوصها.

وأشار الحراري إلى أن هذه المنطقة تم العثور فيها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على العديد من المقابر أثناء أعمال الإعمار في ذلك الوقت وآخرها المقبرة المكتشفة عام 2009 م وأقيمت بها حفريات إنقاذية من قبل مراقبة آثار بنغازي ونقل كل محتوياتها.

وقال الحراري أن الدكتور خالد الهدار أستاذ الآثار الكلاسيكية في جامعة بنغازي أفاد بأنه أثناء زيارته لفريق العمل أن هذه المقبرة ليست اكتشاف حديث ويعود تاريخ اكتشافها إلى عام 1978 م أثناء إنشاء الطريق وأجريت بها حفرية إنقاذية من قبل باحثي مراقبة بنغازي في ذلك الوقت وهما المرحوم فتحي بدر والمرحوم مفتاح بن طاهر.

وذكر الحراري أن الفريق المشارك في عمليات التنظيف والتوثيق كان بمشاركة الباحث عبدالمنعم العمروني رئيس قسم الشؤون الفنية، والباحث سامي الدروقي، والباحث جلال العبيدي.

كما شارك الفريق كل من: الباحث محمد التير، والباحث محمد مهنى، والباحث يوسف الغويل.

وأثنى الحراري على عمل الفريق رغم صعوبة الطقس والعمل الميداني خلال شهر رمضان والذي استمر لمدة خمسة أيام متواصلة.

ولفت الحراري إلى أن ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف هذا المشروع الحيوي للمدينة غير صحيح، مشيرا إلى أنه سيتم توثيق المقبرة توثيقا علميا وإعادة ردمها كما سبق وأن تم مع المقابر قريبة منها.