أغلب الدول العربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

أعلنت أغلب الدول العربية منها قطر ومصر والسعودية والكويت والإمارات ولبنان واليمن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، أعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

العيد في الإمارات وقطر

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن “غدا المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن لبنان واليمن، الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

العيد في السودان وتركيا

وأعلن بيان لمجمع الفقة الإسلامي بالسودان الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلنت تونس أيضا الأربعاء أول أيام العيد.

أما تركيا -التي تعتمد الحسابات الفلكية- فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين”.

وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.

في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، ففي تركيا -على سبيل المثال- حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر.

وبدأ شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس الماضي في 17 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر وقطر وتركيا والسعودية وفلسطين، في حين بدأ الشهر الفضيل يوم 12 مارس في 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا لتعذر رؤية الهلال لديها.