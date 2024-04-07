وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية توفد فريقا إلى مصر لبحث بيع الطاقة

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية إنها قامت بإيفاد فريق عمل من طرفها إلى وزارة الكهرباء بجمهورية مصر العربية في مهمة عمل رسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الحكومة الليبية، اليوم الأحد، أن الفريق سيناقش الخطوات العملية للبدء بسوق بيع الطاقة بين أعضاء المنظمة الأفريقية التي تعتبر ليبيا جزءاً من كيانها.

وضم الوفد وفق البيان، الأعضاء بلجنة تسويق الطاقة بالمنظمة الأفريقية وهم: المهندس خالد العقوري والمهندس أشرف مسعود.

والتقى رئيس الشركة المصرية القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي ونائبه المهندس محمد السيسي لمناقشة الخطوات العملية للبدء بسوق بيع الطاقة بين أعضاء المنظمة الأفريقية التي تعتبر ليبيا جزءاً من كيانها.

وفي سياق منفصل، شرعت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، في أعمال إرجاع التيار الكهربائي لمدينتي جالو وأوجلو وتغذيتها بالراجع عن طريق فرق صيانة الكهرباء بالمدينة، وذلك عقب اندلاع الحريق بالمحمولة 30 ك ف (الشرف) بمدينة جالو.

هذا وقد أصدر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عوض البدري، تعليماته بصرف كوابل 11 ك.ف من مخازن وزارة الكهرباء، لتخفيف الأحمال على محطة أوجلة المدينة، ونقل جزء من الأحمال إلى محطة البوابة، بالإضافة إلى إصداره تعليماتٍ إلى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بسرعة استكمال مشروع تنفيذ محطات 30 ك. ف بالمنطقة، مشددا على ضرورة إرسال محمولة 30 ك. ف إلى منطقة الشرف في جالو بصورة عاجلة.