مواعيد الأعياد في ليبيا.. بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية

أخبار ليبيا 24

للعام الثاني على التوالي تشهد ليبيا ومدنها في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية حالة من الانقسام بسبب موعد استطلاع شهر شوال للعام الهجري 1445، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد.

ففي ليبيا، هذا العام شهد الشهر الفضيل تباينًا بين الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن موعد استطلاع هلال شهر شوال.

تسبب هذا الخلاف في بلبلة في البلاد، حيث بدأت ليبيا صيام شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، وهو يوم بعد معظم الدول العربية والإسلامية. بالتالي، من المتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الثلاثاء التاسع من أبريل، بينما تستطلع الهلال في باقي الدول يوم الإثنين، مما يعني أن ليبيا قد تصوم 28 يومًا فقط.

الحكومة أصدرت بيانًا يطالب فيه رئيس الهيئة بتعميم على لجان تقصّي الأهلة، لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان، مع باقي دول الجوار التي يحل عندها يوم 29 رمضان.

في المقابل، ردت الهيئة بالاعتماد على قول النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص صوم الرؤية والإفطار لها، مشيرة إلى تعذر رؤية الهلال وتأكيدها أن الإعلان عن دخول شهر رمضان كان صحيحًا.

وأثارت هذه التوترات نقاشًا حول دور دار الإفتاء في ليبيا، حيث تباينت الآراء بين التمسك بالحديث الشريف وبين اعتماد الحسابات الفلكية الدقيقة. وبينما يرى بعض العلماء ضرورة مراعاة الحسابات الفلكية، يؤكد آخرون على أهمية الالتزام بالرؤية المباشرة.

وتتمثل حجة الحكومة الليبية في الاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة لتحديد مواعيد الأحداث الدينية مثل بداية ونهاية الشهور الهجرية، معتبرة أن الحسابات الفلكية توفر دقة علمية وموضوعية في تحديد هذه المواعيد وتجنب الخلافات والتباينات القائمة على الرؤية المباشرة، مشددة على أن هذه الطريقة تتيح الاستقرار والتنظيم في المجتمع الإسلامي.

ويؤيد بعض العلماء الاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة كوسيلة لتحديد مواعيد الأحداث الدينية، مشيرين إلى أنها تعكس التطورات العلمية وتتجاوز التقاليد التقليدية. ويرون أن الحسابات الفلكية تقدم أساسًا علميًا قويًا يمكن الاعتماد عليه في تحديد الأحداث الدينية بدقة وموضوعية.

فيما تتمثل حجة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الاعتماد على الرؤية المباشرة لتحديد موعد بداية شهر شوال وعيد الفطر، ويقومون بذلك استنادًا إلى الأحاديث النبوية التي تشجع على رؤية الهلال لتحديد مواعيد الصيام والإفطار، ويرون أن الرؤية المباشرة تعكس التقاليد الدينية وتحترم العقائد والمعتقدات الإسلامية التقليدية.

ويعارض بعض العلماء استخدام الحسابات الفلكية في تحديد مواعيد الأحداث الدينية، مؤكدين على أهمية الالتزام بالرؤية المباشرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويرون أن الرؤية المباشرة تعبر عن الروحانية والتقرب إلى الله، وتحترم التقاليد الدينية الأصيلة.

وتعكس هذه الخلافات تحديات الاجتماع المعقدة التي تواجه ليبيا في ظل الانقسامات السياسية والدينية، وتحتاج إلى حلول شاملة تراعي مصالح الجميع وتسهم في تعزيز الوحدة والاستقرار.