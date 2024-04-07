مركز الاستشعار عن بعد: بداية صيامنا صحيحة ولم يكن من الممكن رؤية هلال رمضان

أخبار ليبيا 24

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في توضيح له، اليوم الأحد، إن اللغط كثر في هذه الأيام بين مشكك وبين متهكم عن صحة بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف المركز: “أن بداية صيامنا بلا شك صحيحة بإذن الله تعالى فلم يكن من الممكن رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس الموافق 29 شعبان وهذا ما ذكرناه سابقا في التقرير الخاص بشهر رمضان”.

وأوضح المركز أنه “وعملاً بقول رسول الله ﷺ: (إذا رأيتم الهلالَ فصوموا ، فإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا) وبرغم أن الهلال فلكيا وحسابيا فوق الأفق لكن لا يمكن رؤيته لقربه من وهج الشمس”.

وتابع المركز: “أما هلال شهر شوال فسيكون الاقتران يوم الإثنين 8 أبريل على تمام الساعة 8:22 مساء أي بعد غروب الشمس بأكثر من نصف ساعة لذلك يستحيل يوم الإثنين أن يراه إنسان بعينه أو بالتلسكوب لأنه غير موجود أصلا في الأفق والدليل على ذلك أنه سيحدث الكسوف الكلي للشمس في أمريكا الشمالية وتجدر الإشارة أن الكسوف يعتبر اقترانا مرئي مشاهد بالعين”.

وأضاف المركز: “أما يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 رمضان سيكون الهلال فوق الأفق ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويبقي فوق الأفق اكثر من 60 دقيقة لأن عمره أكثر من 24 ساعة”.

وأكد المركز أنه بذلك سيكون العيد لكل الدول العربية يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024، لافتا إلى أن ما نشره ما هو إلا توضيح فقط وأن الإعلان الرسمي فهو سيكون يوم الثلاثاء من الجهات المختصة بذلك في الدولة الليبية.