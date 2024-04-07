فساد ومحسوبية.. فضيحة من العيار الثقيل تهز الاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24

قال زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليبو، إن الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة، وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا أي شرعية.

وأوضح “فيليبو” في تغريدة له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس” أن الاتحاد الأوروبي هو النظام الأكثر فسادا في العالم، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة، ودعا فرنسا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكانت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية نشرت تقريرا كشف عن فساد ومحسوبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، موضحا أنها ضبطت متلبسة بتعيين ذويها بمناصب ورواتب عليا، عبر تعيين عضو حزبها ماركوس بيبر في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية.

وأوضح التقرير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين بيبر فيه، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بترقية أصدقائها، وخاصة الألمان، إلى مناصب عليا في المفوضية.

ويعج سجل الاتحاد الأوروبي بالفساد كان أخرها فضيحة الرشوة التي ظهرت في البرلمان الأوروبي -وتضمنت اكتشافات مروعة عن حقائب رشوة مليئة بالنقود- ويحاولون استغلالها بأقصى قدر.

وأطلقت الشرطة البلجيكية تحقيقاً في أوائل 2021 حول تدخل محتمل من قبل حكومة أجنبية في صنع القرار بالاتحاد الأوروبي، مجرية أكثر من 20 عملية تفتيش في منازل ومكاتب المشرّعين الأوروبيين والمساعدين البرلمانيين في بروكسل -عاصمة بلجيكا ومركز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي- إلى جانب إيطاليا، ونتج عن ذلك مصادرة نحو 1.5 مليون يورو نقداً.

ووقتها ركزت صحافة اليمين السياسي في بريطانيا على الفضيحة الأخيرة كدليل على أنَّ البلاد كانت محقة في الانسحاب من الكتلة، فيما هاجمت الزعيمة القومية الفرنسية المتشددة مارين لوبان، التي شنّت من قبل حملة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي؛ كل الفاسدين الذين يزعمون أنَّهم أصحاب الفضيلة.