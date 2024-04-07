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عقيلة صالح: علينا بالصلح ودعم المُضحين لأجله.. وعلى كل الليبيين الحذر من الفتنة

7 أبريل، 2024 3:31 ص
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عقيلة: علينا بالصلح ودعم المُضحين لأجله.. وعلى كل الليبيين الحذر من الفتنة

أخبار ليبيا 24

دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى التصالح ورأب الصدع بين الليبيين والحفاظ على سلامة الوطن والدفاع عنه.

وقال عقيلة، في كلمة في أثناء الزيارة إلى درنة مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش: “علينا جميعا دعم الذين يقومون بالصلح والذين يضحون براحتهم وصحتهم لأجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين”.

وأضاف: أن “تأمين سلامة الوطن واجب مقدس على كل فرد أو جماعة، ما يستلزم تظافر الجهود مع اليقظة التامة، ومتابعة كل ما يمس أمن الوطن وسيادته من كل معتد أثيم”.

وقال عقيلة: إن “كل خائن لوطنه ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين وموقوت من الناس أجمعين”. وأشار عقيلة إلى جهود الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد خلال الفترة الراهنة.

عقيلة: علينا بالصلح ودعم المُضحين لأجله.. وعلى كل الليبيين الحذر من الفتنة

وقال عقيلة: “هناك جهود تبذل فتشكر من قبل حكومة أسامة حماد من أجل توفير متطلبات المواطنين وتوفير العلاج الجيد ودعم جهود الإعمار والاستقرار”.

ودعا رئيس البرلمان إلى الوقوف ضد الانتهازية والفتنة وتشويه المخلصين. وقال: “أدعوا إلى الوقوف ضد الانتهازية والفتنة وتشويه المخلصين من أبناء الوطن”.

عقيلة صالح: الإنسان هو موجه التنمية ومحركها

وتابع عقيلة صالح في كلمته: أن “الإنسان هو موجه التنمية ومحركها، وأدعوا المواطنين لدعم صندوق التنمية والدعم والاستقرار لتحقيق التنمية المطلوبة في وقت قصير من أجل إزالة آثار الفيضان وإعادة درنة وكل المدن المتضررة من الفيضان إلى ما يتمناه كل مواطن شريف وستصل التنمية والإعمار إلى كل ليبيا”.

ووجه عقيلة صالح التهنئة إلى المشير حفتر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال في كلمته: “أتوجه بالتهنئة والتقدير بمناسبة عيد الفطر المبارك لأخي العزيز قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المُضحي بصحته وراحته وحياته من أجل الوطن وصيانة ترابه وكرامة أهله وإعادة هيبته”.

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عقيلة صالح: احذروا الفتنة

وأضاف عقيلة صالح: “التحية لجيشنا البطل وشبابنا الذين لولا تضحياتهم ما تحقق الأمن والاستقرار”. وناشد عقيلة الليبيين بالحذر من الفتنة والاختلاف وشتات الآراء، داعيا الجميع إلى الوحدة.

وقال عقيلة: “أقول لكل الليبيين.. احذروا الفتنة والاختلاف واختلاف الكلمة وشتات الآراء وكونوا يدا واحدا، فإن طريق الحق هو الوحدة وطريق الشقاق هي مصير التفرقة والخصام.. أدعوكم إلى التشاور ودفن الأحقاد والحذر من الظلم”، مشيرًا إلى أن العفو والصلح من مبادئ الإسلام وخلق الرسول الكريم.

 

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7 أبريل، 2024 3:31 ص
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