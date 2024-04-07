عرض نتائج الاجتماع التحضيري لمؤتمر الهجرة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، استعرضا فيه نتائج الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الهجرة الأفريقي – الأوروبي

ويأتي هذا المؤتمر؛ تنفيذاً لمقررات المؤتمر الأفريقي الأول في مدينة بنغازي في يناير 2024، والذي جرى الاتفاق خلاله على أن يعقد مؤتمر أفريقي أوروبي في 25 مايو 2024، بمشاركة كل الدول الأوروبية ،وبعض الدول التي خارج الاتحاد الأوروبي والمهتمة بقضية الهجرة.

معالجة مشتركة لملف الهجرة

وقال “الحويج”: “نحن نؤمن بأن المقاربة مهمة، كما أن قضية الهجرة تهم الدول الأفريقية والأوروبية على السواء، وباعتبار أننا نشترك مع أوروبا في المتوسط خاصة دول جنوب أوروبا هي معنية بظاهرة الهجرة، وبالتالي المعالجات يجب أن تكون مشتركة، وليست أحادية فقط من الجانب الأوروبي”.

وأشار فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، إلى أن رئيس الحكومة سيرأس اللجنة العليا للمؤتمر المقبل، مضيفاً: “نحن أطلقنا اللجنة التحضيرية الوطنية وعقدنا الاجتماع الأول وتم تقسيم المهام على مجموعة من اللجان التي ستعكف على التحضير للمؤتمر”.

وأكد التباوي إن “هذا العمل كبير ومهم للحكومة الليبية، فنحن دولة عبور وليست دولة مصدر أو مقصد، ونحن نعاني أكثر من غيرنا لذا اتخذت الحكومة الليبية زمام المبادرة لعقد هذا اللقاء الأول من نوعه في الإطار الأفريقي الأوروبي، ولن ينجح إلا بتضافر كل الجهود.