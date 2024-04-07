عارف النايض يؤكد لمبعوث فرنسا أن الانتخابات ووحدة ليبيا “أهم الأولويات”

أخبار ليبيا 24

اجتمع الأستاذ الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيًا، بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير.

وجاء اللقاء بين “النايض” و”سولير”، اليوم الأحد؛ بغرض مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في ليبيا، وسبل توحيد كل الجهود للتحرك نحو الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، ودعمها، والتأكيد على سيادة ليبيا ووحدتها ومصالحها الوطنية.

ويأتي ذلك الاجتماع في إطار جهود “النايض” المتواصلة، لحلحلة أزمات الوطن، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، خلال الفترة الماضية، مع مسئولين في الداخل والخارج، سعيًا لإيجاد حلول واقعية للأزمة الليبية، وإنصاف الشعب المغلوب على أمره، والذي يعاني من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ سنوات طويلة، ولا يجد من يشعر به أو يضعه على رأس الأولويات.

وفي جميع لقاءاته السابقة، حرص “النايض” على تأكيد موققه الثابت بشأن وحدة ليبيا وأهمية الانتخابات كطريق وحيد لإنقاذ البلاد من براثن الظلم والتدخلات الخارجية.

وفي شهر مارس الماضي، اجتمع “النايض”، بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي، جيريمي برنت؛ لمناقشة التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في ليبيا.

وقبل ذلك، ذكر الدكتور عارف النايض، أنه التقى نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، لمناقشة سبل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وصيانة السيادة والوحدة والإرادة الليبية الحرة، وإعادة حق تقرير المصير للشعب.