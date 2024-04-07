زخات من الأمطار المتفرقة..حالة الطقس ليوم الأحد

أخبار ليبيا 24

بداية اسبوع لطيفة مع اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الأحد.

إذ تنشط الرياح نسبياً يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع تكاثف للسحب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي قد يتخللها هطول زخات خفيفة من المطر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض نهاية الأسبوع على مناطق الشمال الغربي مع تكاثف السحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.

اعتدال في درجات الحرارة

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز، تكون حالة الطقس بالمناطق:

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، مع إحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق أقصى الساحل الغربي.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24–28)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء على أقصى المناطق الغربية.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية ، و تتكاثر السحب يوم الغد على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع إحتمال بسيط لهطول زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً يوم الغد .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–25)مْ

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29–35)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29–31)مْ