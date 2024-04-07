حكومة حماد استوردت تلسكوبات متطورة لتحري رؤية هلال العيد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة، يوم السبت عن استيراد أجهزة تلسكوب متطورة، لدعم فرق رصد وتحري الأهلة لاستبيان هلال العيد.

إذ تعاقدت الحكومة على هذه التلسكوبات الأمريكية؛ لصالح لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، درءاً للفتن والمشاكل التي قد تحصل في تحديد ثبوت رؤية هلال العيد من عدمه، خاصة بعد الجدل الكبير الذي جرى يوم الامس بعد أن نشرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لحكومة حماد، بيان يوضح فيه أن دخول شهر رمضان في ليبيا كان صحيح، وأنه في حالة التقصي و ثبت رؤية الهلال يوم 28 رمضان أي يوم الإثنين، فإن عيد الفطر يكون يوم الثلاثاء، ويكون على الناس قضاء يوم بعده على اعتبار أنه تعذرت الرؤية في بداية شهر رمضان وعلى الليبيين قضاء يوم .

أثار البيان خوفاً وقلقاً عند الليبيين من أن يُعاد سيناريو عيد الفطرالعام الماضي وأن تنقسم البلاد في عيدها.

تحري أعلى دقة لرصد هلال العيد

وقالت الحكومة أن الأجهزة جرى التعاقد على توريدها بتعليمات عاجلة من رئيس الوزراء أسامة حماد وتسليمها إلى فرق الرصد والتحري باللجنة العليا للإفتاء من المختصين في مجال الرصد والبحث عن الأهلة ومواعيدها لتسهيل مهام عملهم وتحري أعلى درجات الدقة في رصد الأهلة.

وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، في بيانها الرسمي لتحري هلال العيد، بناء على الحسابات العلمية التي تتبعها المؤسسة، فإن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الإربعاء الموافق 10/04/2024 في كل الدول العربية وجُل الدول الإسلامية.