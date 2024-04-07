حفتر: درنة تنطلق بثبات لمستقبل جديد.. ونحن معها يدا بيد وخطوة بخطوة

أخبار ليبيا 24

أكّد المشير خليفة حفتر القائد العامة للقوات المسلحة على وقوف القيادة العامة مع الشعب الليبي وأنها لن تخذل أهالي درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات في تسخير جميع الجهود لأجل إعادة الإعمار والأمن والاستقرار والتنمية.

وقال المشير حفتر، في كلمة مسجلة أثناء زيارته إلى درنة الجمعة رفقة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان: إن “القيادة العامة لن تخذلكم في تسخير كل الجهود للوقوف إلى جانب درنة ومناطقنا الأخرى.. نسابق الزمن ونراهن على الجهود الحقيقية والمنظمة للقائمين على مشاريع الإعمار”. وشهدت الزيارة إلى درنة حضور قيادات عسكرية واجتماعية.

أكّد المشير حفتر، في كلمته، على ضرورة أن تنفذ المهام في إطار زمني محدد لما لدرنة من خصوصية ومكانة في قلوب ووجدان جميع الليبيين.

حفتر: نبذل قصار جهدنا لإعمار درنة وما جاورها

وقال: “هذا هو واجبنا الوطني والأخلاقي تجاه أهلها، ونحن نبذل قصار جهدنا لعودة درنة وما جاورها عامرة وآمنة ومستقرة وقوية بعزيمة أهلها”.

وأضاف: أن “درنة تضمد اليوم جراحها وتنطلق بثبات لمستقبل جديد.. أمامنا تحدٍ حقيقي يقابله أمل كبير يجب أن يتحقق.. نحن مصممون على نجاح الأعمال التنموية التي ستساهم في تعويض وجبر ضرر من فقدوا ذويهم وعائلاتهم وتصبح درنة في أبهى صورها”.

وقال المشير حفتر: “نحن معكم يدا بيد وخطوة بخطوة حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة بكل تفاصيلها وملابساتها، ومستمرين في إنجاز المهام المطلوبة، ومواصلة الليل بالنهار وصولا لتحقيق الأهداف والغايات التي نسعى لتحقيقها”.

ووجّه المشير حفتر الشكر لجميع الليبيين والدول الشقيقة والصديقة على دعمها، منذ اللحظة الأولى من وقوع الكارثة الإنسانية، لأهالي درنة.

وقال: “نشكر جميع الليبيين على “فزعتهم” ودعمهم غير المحدود لإخوانهم في المدن المتضررة خاصة درنة.. نعبر عن امتنانا وتقديرنا للدول الصديقة والشقيقة على دعمها ومساندتها منذ اللحظات الأولى وكذلك تقديمها للدعم الفني”.

كما وجّه المشير حفتر الشكر والتقدير لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة على جهودهم لأجل إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة: “من المهم أن أتقدم إلى صديقي وعزيزي ورفيقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أسامة حماد لجهودهم ودعمهم الكبير لأعمال الإعمار في درنة والمناطق الأخرى”.