برقيق ينفي إعادة فتح معبر رأس اجدير قريبا

أخبار ليبيا 24

نفى الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تحديد موعد رسمي لإعادة فتح معبر رأس اجدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، على الرغم من إعلان الغرفة الأمنية المكلفة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، أنه ستتم إعادة فتح المعبر منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة.

وأوضح برقيق في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تأخر فتح المعبر مجدداً يرجع إلى قيام إحدى الشركات المسؤولة عن بعض أعمال الصيانات في المعبر بتوسعة أعمالها، مشيراً إلى أنها ما زالت لم تكمل أعمالها حتى الأن.

وأضاف برقيق أن رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية هي المسؤولة عن وضع كامل الترتيبات في المعبر، لافتا إلى أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية هي المسؤولة عن تشغيل المعبر بالشكل المعتاد لعمل أفراد الداخلية.

وأشار برقيق إلى أن مشاركته في اجتماع وفد من الأمازيغ، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، استهدف تثمين الجهود التي قام بها المجلس من أجل المحافظة على أمن وسلامة المنطقة الغربية، وأيضاً التأكيد على عدم حدوث التجاوزات السابقة.

وكان برقيق قد قال في وقت سابق إن عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وزير مكلف لا يملك، لافتا إلى أن الحكومة التي يتبعها حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، مشددا على أن أي تغيير مرفوض في ظل الانقسام وعدم وجود الدستور، مشددا على أن تصرفات الطرابلسي تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله لأداء مهام الوزارة وأضعف من تولى هذا المنصب، مشيرا إلى أن الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي ويفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها.