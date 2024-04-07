النيابة العامة تحبس موظفا بمصرف الجمهورية وشريكه لاستيلائهما على 3.5 مليون دينار

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بمصرف الجمهورية- الرشيد وشريكه، بتهمة محاولة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار من أموال المصرف.

وقال مكتب الصديق الصور النائب العام، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، نظر في المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة من معاملة مصرفية أنجزت في فرع المصرف.

وأضاف، أن التحقيق كشف عن اتجاه إرادة الموظف إلى تنفيذ عمليات مصرفية، ابتغى من ورائها الاستيلاء على 3.5 مليون دينار ليبي من أموال المصرف.

وأوضح مكتب النائب العام، أن الموظف تعمّد خصم المبلغ من حساب المصرف، ثم إخضاعه لتحويلات مصرفية هيأت تحويل المبلغ إلى حساب شريك تآمر معه؛ فاستيسرَ لهما الاستيلاء على المبلغ والانتفاع به دون حق. وقال المكتب: إن “المحقق انتهى المحقق إلى حبس المتهمين الاثنين على ذمة التحقيق”.

النيابة العامة تحقق في قضية أخرى

وفي إطار التحقيق في عمليات فساد مالي داخل المصارف الليبية، أمرت النيابة العامة، قبل أيام، بحبس مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة.

وقال مكتب النائب العام، إن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تصدَّت لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة.

وأضاف، أنّه بَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم 2.4 مليون دينار من حساب المرتبات، وإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنّه مشروع.

وقال مكتب النائب العام: إن “في مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات”.

وأضاف: “بذلك انتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع؛ ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها”.