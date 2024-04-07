المنفي ومهراج في لقاء بعد اجتماع الجامعة العربية

أخبار ليبيا 24

اجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وناقشا خلال اجتماعهما الوضع الأمني والملف السياسي بعد لقاء القاهرة، الذي ضم كل من المنفي إلى جانب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة.

وقال مهراج على منصة “إكس” اليوم الأحد: ” لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، وتبادلات حول الملف السياسي بعد لقاء القاهرة، والوضع الأمني، وأزمات المنطقة. كما أطلعت فخامته على تحضيرات المؤتمر الإنساني حول السودان الذي سيعقد بباريس في 15 أبريل”.

ما جاء في اجتماع القاهرة

وفي 10 مارس الماضي استضافت الجامعة العربية بمقرها في القاهرة اجتماعاً بين المنفي وعقيلة وتكالة جرى خلاله “الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن”، كذلك التوافق على “سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها”.

كما جرى الاتفاق على “تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة”.

وفي سياق آخر، اجتمع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بالمبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، إذ ناقشوا “سبلَ دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات، ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات”.

وقال باتيلي: ” يجب اضطلاع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بمسؤوليتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم”