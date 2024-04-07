المكسيك تقطع علاقاتها مع الإكوادور بعد اقتحام سفارتها في كيتو

أخبار ليبيا 24

علّقت المكسيك علاقاتها مع الإكوادور بعدما ألقت سلطات الأخيرة القبض على نائب الرئيس السابق خورخي جلاس مساء الجمعة، واعتقلته من السفارة المكسيكية.

وكان جلاس (54 عاما) الذي أدين مرتين بالفساد متحصنا في السفارة في كيتو، منذ طلب اللجوء السياسي في ديسمبر، وهو طلب وافقت عليه المكسيك في وقت سابق يوم الجمعة.

ودخلت الشرطة بالقوة سفارة المكسيك في كيتو قبل القيام بالاعتقال، حسبما نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على موقع (إكس).

وقال مكتب رئيس الإكوادور، في بيان، إنه اعتقل جلاس، الذي كان نائبا للرئيس في عهد حكومة رافائيل كوريا اليسارية بين عامي 2013 و2017.

وقالت سونيا فيرا، المحامية الدولية لجلاس، عبر الهاتف إن فريقه يطلب المساعدة على مستوى البلدان الأمريكية مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مع الأمم المتحدة.

وشهدت محكمة الصلح في عاصمة الأنديز حضورا عسكريا مكثفا، حيث نُقل نائب الرئيس السابق.

علاقات متوترة بين المكسيك والأكوادور

ويتوج الاعتقال أسبوعا من التوترات المتصاعدة بين المكسيك والإكوادور، التي أعلنت يوم الخميس سفير المكسيك في كيتو شخصا غير مرغوب فيه، مستشهدة بتصريحات “مؤسفة” من الرئيس اليساري لوبيز أوبرادور.

واتهمت رئاسة الإكوادور المكسيك في بيان لها بـ”إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثة الدبلوماسية التي كانت تؤوي نائب الرئيس السابق، ومنح اللجوء الدبلوماسي بما يتعارض مع الإطار القانوني التقليدي”.

وقال لوبيز أوبرادور إنه أصدر تعليمات لوزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور، واصفا الاعتقال بأنه عمل “استبدادي” وانتهاك للقانون الدولي والسيادة المكسيكية.

أعلن بارسينا التعليق “الفوري” للعلاقات الدبلوماسية مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد فترة وجيزة على (إكس) وأضاف لاحقًا أن موظفي السفارة سيعودون إلى المكسيك.