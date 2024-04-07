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الحويج يدعو الجهات الفاعلة لصياغة مشروع مصالحة وطنية متكامل لا يقوم على المغالبة

7 أبريل، 2024 10:28 م
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أخبار ليبيا 24

دعا وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، المسؤولين والجهات الفاعلة في ملف المصالحة الوطنية للعمل معاً لصياغة مشروع ليبي متكامل لا يقوم على المغالبة وعلى المنتصر والمهزوم، بل دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المفوض في الجلسة العلمية حول المصالحة الوطنية في ليبيا والتي نظمتها الجمعية الليبية للعلوم السياسية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وثلة من الأكاديميين والخبراء وأساتذة الجامعات ومجالس الأعيان والمصالحة ولفيف من المهتمين والمختصين.

وقدم وزير الخارجية رؤية الحكومة الليبية لملف المصالحة الوطنية كمشروع متكامل سياسي واقتصادي وثقافي ومجتمعي، مستشهداً بالتجارب الدولية المماثلة، مشدداً على أهمية أن يتم الاستئناس بها دون استنساخها بالنظر لخصوصية المجتمع الليبي السياسية والثقافية والاجتماعية.

وفي فبراير الماضي، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة باتيلي في برازافيل، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي ترأسه رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار.

وأضاف باتيلي بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

ودعا باتيلي القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة كما جدد التعبير عن مناشدته للاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا.

7 أبريل، 2024 10:28 م
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